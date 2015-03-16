ضبط خلية إرهابية تضم قيادات من جماعة الإخوان بدمنهور

تمكن منذ قليل ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، من القبض على أخطر خلية إرهابية تضم 7 من قيادات التنظيم وأعضاء المكتب الإدارى لجماعة الإخوان الإرهابية، خلال عقدهم لقاءً تنظيميًا بمنزل أحد القيادات بدمنهور، لبحث سبل تدبير الأموال والنفقات لشراء الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططهم الإجرامى.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط فرع الأمن الوطنى بضبط خلية إرهابية تضمن 7 من قيادات التنظيم بالمحافظة، خلال عقدهم اجتماعًا تنظيميًا مهمًا بمنزل صلاح حسن عبد السلام سلامة عضو مكتب إدارى التنظيم الإرهابى بالمحافظة.

كما تم ضبط 6 آخرين من قيادات الجماعة وهم كل من "محمد كمال الخراشى، صاحب مطعم، نبيل حامد القزق، مدرس، ومحمد النبوى سعفان، وعصام صبرى شريف، وفرج عبد العظيم عبد الوهاب، وعضو التنظيم والمسئول عن تأمين الاجتماع بلال رجب سلامة.

وبمواجه المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.