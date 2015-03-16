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النيابة تحتجز المجند المتهم بقتل زميله وإصابة آخر لحين ورود التحريات

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النيابة تحتجز المجند المتهم بقتل زميله وإصابة آخر لحين ورود التحريات النيابة تحتجز المجند المتهم بقتل زميله وإصابة آخر لحين ورود التحريات
أمر بدر مروان، وكيل أول نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بحجز مجند بقوات الأمن لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات وذلك لاتهامه بقتل زميله المجند وإصابة آخر أثناء توفقهم بخدمتهم أمام مديرية أمن الجيزة أمس، حيث أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المتوفى وانتداب الأدلة الجنائية.

واستمعت النيابة لأقوال المجند الذى أكد أنه كان ينظف السلاح الخاص به ولم يعلم بوجود خزنة الذخيرة به، وهو ما أدى إلى خروج طلقتين أصابت المجندين فقتلت أحدهما وأصابت الآخر.

وكان شهود عيان قد سمعوا دوى إطلاق نار بمحيط مبنى مديرية أمن الجيزة، وبالتوجه إلى المكان تبين وفاة مجند وإصابة آخر، على يد زميل لهم بخدمتهم، وتبين أن المتهم "عماد أبو العيون" قد خرجت من سلاحه الميرى طلقتان، الأولى أصابت المتوفى برأسه وأحدثت فتحة دخول وخروج، والثانية أصابت المجند الثانى بالبطن.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم لم يروا شيئًا ولكنهم سمعوا إطلاق الرصاص فتوجهوا ناحية مصدر الصوت ليجدوا المجنى عليه ملقيًا على الأرض والدماء تسيل منه.

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مصر 365