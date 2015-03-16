"الكونتورينغ" يتحول إلى هوس عند الفتيات

ضج عالم الجمال مؤخراً بصحية جماليّة غريبة الأطوار، بعدما كشفت النجمة كيم كرداشيان عن سر جمال وجهها وتناسق مكياجها عبر تحديد ملامح الوجه وتصحيح عيوبه من خلال تقنية "الكونتورينغ"، فماذا عن هذه العملية التجميلة الجديدة وكيف تطبقينها في المنزل خصوصاً انها أصبحت بديلة لعمليات التجميل .

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عبير حوراني تشرح لك ضمن خطوات سيدتي كيفيّة تطبيق "الكونتورينغ " الفعلي :



1- اختاري كريم الأساس الذي يناسب نوع ولون بشرتك.

2- ضعي كريم الأساس بالفرشاة على كامل وجهك، اكثري منه قليلاً في المنطقة المتوسطة، إذ تحتاج الى إخفاء العيوب جيّداً.

3- انتقلي إلى الكونسيلر الفاتح، وضعيه بالفرشاة المسطّحة على طريقة التربيت تحت العينين وعلى الذقن والجبين. كما تظهر الصورة.

4- ضعي الكونسيلر على عظمة الأنف، من الأعلى الى الأسفل

5- استخدمي البودرة الشفافة على المناطق الوسطى في الوجه.

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