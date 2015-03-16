عسل نادر في سيروم علاجي يومي من Guerlain

لطالما كانت النحلة مصدر وحي قويّ بالنسبة لدار "جيرلان" Guerlain.

أصبحت منتجات النحل موضوع أولوية بالنسبة لمركز أبحاث "جيرلان" Guerlain Research، ممّا برهن علميّاً عن قدرتها الشفائيّة* المذهلة لمحاربة علامات تقدّم البشرة في السنّ: التجاعيد وفقدان الاشتداد. إنّه تقدّم علميّ مستوحى من عمل البروفيسور ديسكوت من مستشفى ليموج التعليمي الذي أقام طوال 25 عام تجارب ناجحة باستخدام ضمادات العسل على جروح مرضاه العنيدة. أدى ذلك إلى ابتكار مجموعة "أباي روايال" Abeille Royale، وهي مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة مستوحاة من عمليّة الشفاء نفسها هذه للمساعدة على علاج البشرة* وبالتالي الحفاظ على شبابها.

نحلة سوداء استثنائيّة

بما أنّها تعيش على بُعد 18 كلم من الساحل الذي يُشكّل حاجزاً منيعاً على جزيرة الحراسة هذه التي تتخبّط بها الريح، تمكّنت نحلة ويسان السوداء من المحافظة على سلامة إرثها الجينيّ المميّز المحميّ من أيّ اختلاط أو تلوّث. ففي الواقع، لا يقوم أيّ شيء بتعكير إنتاجها: لا التلوّث، ولا المبيدات، ولا الأمراض التي تتلف مستعمرات النحل في جميع أنحاء العالم.

في هذه المنطقة المحميّة، تقوم النحلة السوداء بجمع الرحيق من مجموعة نباتية غنية حصرية بالكامل للجزيرة مؤلّفة من شجيرات عادية وأزهار برية. وتكون هذه المجموعة النباتيّة مسؤولة عن أنقى أنواع العسل في العالم: عسل ويسان. إنّه نقيّ وطبيعيّ بشكلٍ كبير لدرجة أنّه يشكّل معيار "جيرلان" Guerlain لأنواع العسل الأخرى.

عسل ويسان قامت دار "جيرلان" Guerlain باختيار عسل ويسان النادر والثمين هذا كمكوّنها النجم في كامل مجموعة "أباي روايال" Abeille Royale. ويُعتبر كلّ من غناه بالأحماض الأمينية، وتركيبته من العناصر النادرة، ومحتوى الفركتوز العالي فيه كمكوّنات أساسية تلعب دوراً في علاج النسيج*.

ويتمّ دمج عسل ويسان مع الهلام الملكي Royal Jelly الحصريّ من "جيرلان" Guerlain، وهو أثمن مادة في القفير. تُعرف هذه المادة لخصائصها الغذائية الاستثنائية، كما تساعد على منع البشرة من فقدان تألّقها وتعزّز علاج البشرة المدعّم*. واختارت "جيرلان" Guerlain أن تخلق قناتها الخاصة في فرنسا من أجل التحكّم الكامل بالجودة وضمان قابليّة متابعة هلامها الملكيّ Royal Jelly.

سيروم علاجي يومي Daily Repair Serum

تُشكّل كلّ من التوتّرات الميكانيكيّة للوجه والتعرّض الزائد لأنزيمات البروتياز المعدنية والضرر الناتج عن التعرّض للأشعة ما فوق البنفسجية مصادر حقيقيّة للضغط الميكرويّ الذي تواجهه البشرة، وهي تؤدي إلى تمزقات ميكروية على صعيد النسيج الجلدي ممّا يسبّب ظهور علامات التقدم البشرة في السنّ. واقتصر التأثير الرئيسي لمجموعة "أباي روايال" Abeille Royale منذ ابتكارها على المساعدة في "تصحيح" التمزقات الميكروية من خلال تعزيز آليات الشفاء الأساسية من أجل تنعيم البشرة وزيادة تماسكها ومنحها مفعولاً شادّاً.

ويتمّ حاليّاً استكمال هذا المفعول في الأدمة من خلال تأثير جديد على طبقة البشرة السطحية لزيادة القدرة التصحيحية لسيروم "أباي روايال" Abeille Royale الجديد.

وكما نعلم، تقوم الاعتداءات اليومية أيضاً بإحداث تمزقات في الحمض النووي لخلايا سطح البشرة، وهي الخلايا الكيراتينية. ويكون الضرر الجزيئي غير واضح للعين المجردة على المدى القصير. لكنه يتراكم هذا الضرر تدريجيّاً ويؤدي إلى تسارع ظهور علامات تقدّم البشرة في السنّ.

فيتوجّب بالتالي على الأنظمة الطبيعية لتصحيح الحمض النووي أن تعمل جيداً بشكلٍ دائم، ويُعتبر هذا "الشفاء الجزيئي" أساسيّاً على مستوى سطح البشرة.

لكن يُعتبر تصحيح هذه التمزقات شديد التعقيد بسبب الهيكلية اللولبيّة المزدوجة والمتراصة للحمض النووي.

يعمل عنصرٌ أساسيّ في أعلى عمليّة التصحيح الجزيئي للبشرة: هيستون H2ax. ويقتصر دوره على فتح الحمض النووي من أجل السماح للأنظمة الطبيعيّة الأنزيمية العلاجية بالوصول سريعاً إلى موقع التمزق وإصلاحه. ويقوم نشاط هذا الهيستون بالتالي بالارتفاع عند وجود "تمزّق ميكروي" لينخفض عند إصلاح التمزّق.

في قلب هذا السيروم من الجيل الجديد نجد المركّز الملكي النقي للنحل الأسود Black Bee Pure Royal Concentrate: مزيج من منتجات النحل مع تركيز أكبر من عسل ويسان والهلام الملكي Royal Jelly الحصري من "جيرلان" Guerlain. ويقلّ تركيز هيستون H2ax بسرعة مع مرور الوقت* كدليل على قدرته التصحيحية. ويُبرهن ذلك بالتالي أنّه تمّ تعزيز عملية الشفاء بسبب انخفاض عدد التمزقات الميكروية التي يجب علاجها.

بعد 24 ساعة فقط، تتمّ ملاحظة زيادة بنسبة 47%* في التصحيح الفعال للحمض النووي.