طلاءات أظافر مستوحاة من فيلم Fifty Shades of Grey

أعلنت ماركة OPI اليوم عن إطلاق ستّة طلاءات أظافر جديدة محدودة الإصدار، استوحيت من فيلم Fifty Shades of Grey الذي أنتجته شركتا Universal Pictures وFocus Features بعد اقتباسه عن كتاب إي إل جيمس الذي حقّق نسبة مبيعات مرتفعة عالمياً. في هذا السياق، ستصبح التشكيلة متوفّرة في الأسواق اعتباراً من شهر أبريل 2015، وستضمّ خمسة درجات رماديّة بقوامات مختلفة إضافة إلى طلاء باللون الأحمر الغني. هذا وقد بدأ عرض فيلم Fifty Shades of Grey في صالات السينما خلال عيد العشاق الذي صادف هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع.

في هذا السياق، تشرح سوزي وايس فيشمان، الشريكة في تأسيس OPI وسفيرة الماركة قائلةً: "سلسلة كتب Fifty Shades of Grey هي أحد أهمّ الإصدارات التي تتناول المشاعر والأحاسيس حتّى يومنا هذا، مع بيع أكثر من مئة مليون نسخة حتى تاريخه. فعشّاق هذه السلسلة قد أحبّوا الشخصيات وتشوّقوا لرؤيتها تتجسّد في فيلم سينمائي. أمّا المجموعة فتعكس روح الفيلم والأحاسيس والمشاعر فيه مع ألوان الرمادي التي تتراوح من درجات الفضي البرّاقة والمتلألئة، إلى درجات الرمادي الهادئة والداكنة جدّاً. كما تتضمّن لوناً أحمر كريميّاً وغنيّاً للتعبير عن الشغف."

وتسترسل وايس فيشمان قائلةً: "اللون أكثر من مجرّد شيء نمتّع نظرنا به، بل اللون الذي نختاره فيعبّر عن شخصيّتنا، مزاجنا ومشاعرنا. لذا، تجسّد المجموعة ما يتميّز به الفيلم من شغف وترف وقوّة في ستّة طلاءات رائعة ومثالية للتعبير عن الشاعرية من خلال الجمال".