أخصائى سمنة: البروكلى الأفضل لمرضى السكر والضغط ومقاوم للسرطان

وعن أهم فوائد البروكلى يقول الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، إن البروكلى له العديد من الفوائد الغذائية والتى يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:
1- البروكلى أفضل الخضراوات لمرضى السكر وضغط الدم المرتفع، حيث يساعد على تنظيم النسب الخاصة بكل منهما بصورة فعالة وسريعة.
>2- يعد البروكلى عاملا جيدا فى الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة.
>3- أفضل أنواع الخضراوات التى تعالج حالات الإمساك، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
>4- يحتوى البروكلى على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر والبشرة.
>5- يحتوى البروكلى على نسبة عالية من الكالسيوم تفوق تلك التى يحتويها اللبن ومنتجاته، وبالتالى فهو غذاء هام لمرضى هشاشة العظام، كما يعمل على تقوية الأسنان.
>6- يحتوى على نسبة عالية من المعادن الهامة، وخاصة الحديد ولذا يعد غذاء مثاليا لمرضى الأنيميا وفقر الدم.
>7- يحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما يمنح شعورا سريعا بالشبع، لذا فهو يساهم بصورة كبيرة على خسارة الوزن الزائد.
>- فيتامين C صيدلية متنقلة.. يساعدك على امتصاص الحديد والكالسيوم.. والفلفل الأحمر والبروكلى والكرنب والفراولة علاجك السحرى للزكام فى البرد القارص.. يقلل ظهور التجاعيد وإنتاج الكولاجين
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