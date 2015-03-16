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مودريتش: عودة راموس أبرز مكاسب ريال مدريد

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مودريتش: عودة راموس أبرز مكاسب ريال مدريد مودريتش: عودة راموس أبرز مكاسب ريال مدريد

أبدى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد سعادته، ليس فقط بسبب الفوز على ليفانتي، بل بفضل عودة سيرخيو راموس للخط الخلفي للفريق الملكي.

راموس ومن قبله مودريتش ابتعدا عن ريال مدريد بسبب الإصابة، لكن الثنائي عاد أساسيا ضد ليفانتي وفاز الميرنجي بهدفين.

وجاءت عودة راموس ومودريتش قبل صدام ريال مدريد مع برشلونة في ملعب الأخير كامب نو يوم الأحد المقبل.

وقال مودريتش: "لعبنا بشكل جيد أمام ليفانتي، لكن الرائع كان عودة سيرخيو راموس".

وتابع "شخصية راموس وتأثيره على الفريق ككل مع قدراته المرتفعة، كلها مكاسب حققها ريال مدريد بعودته".

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