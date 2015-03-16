جيرو: سأرد على الانتقادات أمام موناكو

يتوعد أوليفر جيرو مهاجم أرسنال بأن يرد في مباراة موناكو، مفصحا "يقع علي الكثير من الضغوط.. لكني حين أهدر فرصة مباراة، أرد سريعا.. وهذا ما أنوي فعله".

جيرو أهدر العديد من الفرص في مباراة أرسنال وموناكو، ليعاني من انتقادات جماهير المدفعجية خاصة وأن فريقه خسر على ملعبه 3-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرو عن ذلك: "لو تركت الشكوك تدخل رأسك ستنهار، المهاجم الجيد بعدما يهدر فرصة مباراة، يرد مباشرة في اللقاء التالي".

وتابع عن الانتقادات "لو سجلت عشرات الأهداف، ثم أضعت كرة في مباراة، سينسى الجميع ما فات ويركز في تلك".

وأردف "لا تصدقوا من يتحدثون كثيرا في كرة القدم.. الأمر سهل، أعرف جيدا متى ألعب جيدا ومتى لا ألعب جيدا، لا أهتم بالانتقادات".