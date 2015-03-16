راموس: من الصعب أن تكون رونالدو

"من الصعب أن تكون كريستيانو رونالدو" هكذا تحدث سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن زميله في الفريق بعد الانتقادات التي طالته بعد الفوز علي ليفانتي.

ريال مدريد تغلب على ليفانتي بهدفين نظيفين يوم الأحد سجلهما جاريث بيل، لكن رونالدو تعرض لانتقادات بعدما أظهر غضبه عندما علم أن الهدف الثاني لم يحتسب له ولكن لزميله الويلزي.

ودافع راموس عن رونالدو قائلا: "من الصعب أن تكون رونالدو، هو يقدم مستويات رائعة منذ سنوات عديدة، ونحن لا نشعر بالقلق إذا لم يسجل أهدافا".

وأضاف في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي "رونالدو شخصية تنافسية جدا، وهو يعرف جيدا كيف يفيد الفريق".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة الأحد المقبل في كامب نو، ويدخل الفريق الملكي المباراة وهو متأخرا عن غريمه التقليدي بفارق نقطة في صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني.