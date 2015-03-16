إسبانيا تدعو للنظر فى حظر نفطى إذا فشلت محادثات ليبيا

قالت إسبانيا اليوم الاثنين إن الاتحاد الاوروبى يجب أن ينظر فى فرض حظر نفطى وتجميد أصول البنك المركزى الليبى إذا فشلت المحادثات التى تتوسط فيها الأمم المتحدة فى حل الأزمة السياسية فى البلاد.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على اعداد مقترحات لبعثة من الاتحاد إلى ليبيا إذا توصلت المحادثات إلى اتفاق بين الحكومتين المتنافستين والفصائل المتناحرة التى تتقاتل على السلطة والثروة النفطية بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافى بمساعدة من حلف شمال الأطلسى.

وقال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا مارجالو للصحفيين إن تشكيل حكومة وحدة هو "الأمل الأخير لحل سلمى".

وأضاف أنه إذا فشلت المحادثات فيجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات لإجبار الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض.

وقال "اعتقد أننا يجب أن ننظر فى إجراءات لتجميد أصول البنك المركزى... وربما فرض حظر نفطى لإقناع كل الأطراف بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادى إلا بالاستقرار السياسى."