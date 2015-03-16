أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسبانيا تدعو للنظر فى حظر نفطى إذا فشلت محادثات ليبيا

Google+ Print
إسبانيا تدعو للنظر فى حظر نفطى إذا فشلت محادثات ليبيا إسبانيا تدعو للنظر فى حظر نفطى إذا فشلت محادثات ليبيا
قالت إسبانيا اليوم الاثنين إن الاتحاد الاوروبى يجب أن ينظر فى فرض حظر نفطى وتجميد أصول البنك المركزى الليبى إذا فشلت المحادثات التى تتوسط فيها الأمم المتحدة فى حل الأزمة السياسية فى البلاد.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على اعداد مقترحات لبعثة من الاتحاد إلى ليبيا إذا توصلت المحادثات إلى اتفاق بين الحكومتين المتنافستين والفصائل المتناحرة التى تتقاتل على السلطة والثروة النفطية بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافى بمساعدة من حلف شمال الأطلسى.

وقال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا مارجالو للصحفيين إن تشكيل حكومة وحدة هو "الأمل الأخير لحل سلمى".

وأضاف أنه إذا فشلت المحادثات فيجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات لإجبار الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض.

وقال "اعتقد أننا يجب أن ننظر فى إجراءات لتجميد أصول البنك المركزى... وربما فرض حظر نفطى لإقناع كل الأطراف بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادى إلا بالاستقرار السياسى."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365