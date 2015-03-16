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إحالة أوراق بديع و 13 آخرين بقضية غرفة عمليات رابعة للمفتى والحكم 11 ابريل

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إحالة أوراق بديع و 13 آخرين بقضية غرفة عمليات رابعة للمفتى والحكم 11 ابريل إحالة أوراق بديع و 13 آخرين بقضية غرفة عمليات رابعة للمفتى والحكم 11 ابريل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق 14 متهمًا من ضمنهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ومحمود غزلان وصلاح سلطان إلى فضيلة المفتى وذلك فى القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" و حددت جلسه 11 أبريل للنطق بالحكم.
>وقبل القرار قال الدفاع: إن هنالك 5 من المتهمين ليس لهم دفاع نظر لتغيب محاموهم أحدهم فى العمرة والآخر فى المستشفى، فأمرت المحكمة بانتداب محامى عنهم واستمعت له صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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مصر 365