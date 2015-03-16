موجز أخبار مصر الاقتصادية: توقيع اتفاق لتطوير السجل التجارى بمليار جنيه

شهد اليوم، الاثنين، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، إعلان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الاتفاق مع الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة " السعودية "، على المشاركة فى الاستثمار فى مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية، والذى تم طرحه خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" فى مدينة شرم الشيخ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» بتكلفة استثماريه قدرها مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحاسب خالد الغزالى حرب، رئيس شركة فوسفات مصر، أن الشركة طرحت خلال المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مشروع إقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بموقع شركة فوسفات مصر بمناجم أبو طرطور بالوادى الجديد، مشيرا إلى أن شركة فوسفات مصر وشركة أبوقير للأسمدة وقعت اتفاقية إنشاء المشروع مع الشركة القابضة الكويتية حيث تم إجراء الدراسات الفنية بواسطة شركتى Worley Parasons، Jacobs الأمريكية.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتفاقيات والعقود المبدئية والبروتوكولات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ سوف يقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وطالب عبد اللاه، فى بيان صحفى اليوم، كافة البنوك المصرية بالوقوف بجانب شركات المقاولات المصرية الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التى تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية، ومنحها القروض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات علما بأن 80% من أعضاء الاتحاد شركات صغيرة ومتوسطة.

وأكد حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك الدولى ضاعف من استثماراته فى مصر، لترتفع إلى مليار و200 مليون دولار فى العام الواحد، تصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بدلاً من 500 مليون دولار فى العام الماضى.

وطالب منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجانب الأمريكى المشارك فى مؤتمر القمة الاقتصادية، للمرة الثانية تجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا ( GSP) والذى توقف منذ يوليو 2014، حيث تقدم وزير الصناعة من قبل للسفير الأمريكى فى مصر بحل أزمة النظام المعمم للمزايا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تستجيب حتى الآن.

كما أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الحكومة توحد سقف الضريبة فى كل مصر ليكون الحد الأقصى 22.5% أى أن الضريبة الـ10% سترتفع لتكون 22.5 % والضريبة الـ30% ستنخفض لتكون 22.5 % أيضًا، جاء ذلك ردًا على الجدل الدائر حول النواحى الضريبية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتى تتردد حولها الأقاويل بين 10% وأنها ستظل عن 22.5%.

وقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون فى بيان اليوم، إنها تنوى جمع 1.95 مليار دولار من خلال قروض مجمعة لتمويل مرحلة أولى تكلفتها 3 مليارات دولار فى محطة كهرباء تعمل بالفحم فى مصر، وشكلت أوراسكوم وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لحكومة أبوظبى، مشروعا مشتركا لبناء محطة الكهرباء التى تحتاجها مصر بشدة.

وبنهاية تعاملات البورصة اليوم أنهت مؤشراتها اليوم، على تراجع جماعى حاد، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقى للاسهم المقيدة نحو 2.03 مليار جنيه اليوم.

موضوعات متعلقة..

- "الاتصالات"توقع اتفاقا مع الشيخ صالح كامل لتطوير السجل التجارى بمليار جنيه

>

- مليار دولار استثمارات كويتية لإقامة مجمع للأسمدة فى أبو طرطور

>

- عضو باتحاد المقاولين: 89 مليار دولار نصيب قطاع المقاولات من المؤتمر الاقتصادى

>

>- البنك الدولى يعلن زيادة استثماراته فى مصر لـ مليار و200 مليون دولار سنويا

>

- وزير الصناعة يطالب الولايات المتحدة بالسماح لمرور 4300 سلعة بدون جمارك

>

>- وزير المالية: الحكومة رفعت الضرائب المنخفضة وخفضت المرتفعة لتوحيدها عند 22.5%

>

- أوراسكوم كونستراكشون تنوى اقتراض 1.95 مليار دولار لتمويل محطة كهرباء

>

- تراجع حاد للبورصة اليوم ورأسمالها يخسر 2 مليار جنيه نهاية التعاملات

>

موضوعات متعلقة..

- موجز أخبار مصر للساعة6.. طوارئ بـ"الخارجية" استعداداً للقمة العربية

>

- موجز أخبار محافظات مصر: مصرع اثنين فى هجوم الإخوان على أسرة أمين شرطة

>

-موجز الصحافة العالمية: نتنياهو يحذر أنصاره من احتمال خسارته الانتخابات

>

- موجز أخبار مصر للساعة1.. الداخلية: سقوط 109 من قيادات الإخوان

>

>