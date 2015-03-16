ضبط 6 أشخاص أثناء بيعهم "حشيش وأقراص مخدرة" بالوادى الجديد

تمكنت وحدة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد، ورجال مباحث أقسام ومراكز الشرطة، من ضبط 6 أشخاص أثناء بيعهم المواد المخدرة وإحالتهم إلى النيابات المختصة فباشرت معهم التحقيق.

وفى التفاصيل تمكنت مباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط "م.س.م.د"، 34 سنة، عاطل، بحوزته (80) قرصًا مخدرًا و(3) قطع متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش ومبلغ وهاتف محمول. بمواجهته أقر بالحيازة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه فتحرر له المحضر رقم 1674 جنح القسم لسنة 2015.

كما ضبط رجال مباحث الخارجة"ف.أ.س.ح"، 46 سنة، سائق "مسجل شقى خطر"، حال قيادته سيارته وبحوزته أقراص مخدرة من عقار تامول x255 وزجاجات خمر وسلاح أبيض ومبلغ. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه فتحرر المحضر له رقم 1683 جنح القسم لسنة 2015.

وتمكنت وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة الداخلة من ضبط "ح.ح.ث.م"، 41 سنة، عاطل، وبحوزته (36) قرصًا مخدرًا من عقار تامول x255 و(1360 جنيهًا). وبمواجهته أقر بالحيازة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع فتحرر له المحضر رقم 381 إدارى المركز لسنة 2015، كما ضبطت "م.س.م.ح"، 25 سنة، عاطل، فى مسكنه وبحوزته أقراص من عقار تامول x255 ولفافة داخلها عشب أخضر اللون يشتبه أن يكون بانجو، وسلاح أبيض، ومبلغ. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه فتحرر المحضر رقم 358 إدارى المركز لسنه 2015.

وضبط رجال مباجث الداخلة "و.م.ع.م"، 24 سنة، عاطل، وبحوزته (10) قطع متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، وأقراص مخدرة. بمواجهته أقر بالحيازة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات بيع. تحرر المحضر رقم 359 إدارى المركز لسنة 2015، إضافة إلى ضبط "م.ع.ف"، 25 سنة، عاطل، فى مسكنه وبحوزته (7) قطع متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون "حشيش"، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر له محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.