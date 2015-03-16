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ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية بالخانكة

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ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية بالخانكة ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية بالخانكة
ألقت مباحث مركز الخانكة القبض على عاطل حوَّل مسكنه إلى ورشة لإصلاح وبيع الأسلحة النارية، وأحالته إلى النيابة.
>كانت معلومات وردت إلى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، تفيد أن "حمدى.ع.ز"، 38 سنة، سبق اتهامه فى 2 قضية سلاح وضرب، اتخذ من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية.

وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش و6 طلقات و3 "فرد خرطوش" و4 مواسير معدة للتصنيع و10 إبر ضرب نار وأدوات التصنيع. وبمواجهته اعترف بجريمته فتحرر له المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365