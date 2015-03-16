ضابط و6 أمناء يحبطون هروب تاجرى سلاح ويضبطون 8 من الغجر فى العمرانية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على اثنين من تجار الأسلحة النارية بمنطقة العمرانية، وأثناء تفتيش مسكنهما تجمهر عدد من أقاربهما وحاولوا الاعتداء على القوة الأمنية وتهريب المتهمين، إلا أن رجال المباحث نجحوا فى التصدى لهم ومنع محاولة الهرب وألقوا القبض على 8 من المتجمهرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أحداث الواقعة بدأت بورود معلومات للرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار كل من "فهد.س.م" وزوج شقيقته "محمد.ص.ت" من عائلات "الغجر" بالأسلحة النارية، وبإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، أمر بسرعة ضبطهما، فتم الحصول على إذن من النيابة العامة، ومداهمة مسكنهما وضبطهما، وأثناء تفتيش المسكن تجمهر عدد كبير من أقاربهما وحاولوا تهريب المتهمين ومنع رجال المباحث من تفتيش المسكن، حيث حاول المتجمهرون تفريغ إطارات سيارة الشرطة، بالإضافة إلى محاولتهم الاعتداء على القوة الأمنية، إلا أن الرائد محمد طارق، وأمناء الشرطة الذين كانوا بصحبته والبالغ عددهم ستة، نجحوا فى التصدى للمتجمهرين وإحباط محاولة تهريب المتهمين وألقوا القبض على 8 من مثيرى الشغب، كما تمكنت القوة الأمنية من تفتيش مسكن المتهمين وتم ضبط فردى خرطوش وطلقات، وتمكن رجال المباحث من اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة العمرانية وتحرير محضر بالواقعة، وبإخطار اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهمين العشرة 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهم عدة تهم منها مقاومة السلطات ومحاولة تهريب متهمين وعدم تنفيذ إذن النيابة العامة بالإضافة إلى السب والقذف وباشرت التحقيق.