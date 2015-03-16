مصدر: مشاغب قيادى وايت نايتس تورط فى قتل 3 بتظاهرة فى العجوزة

كشف مصدر قضائى بنيابات شمال الجيزة، عن مفاجأة تمثلت فى أن قيادى رابطة ألتراس وايت نايتس سيد مشاغب، متهم فى قضية منذ 2013 بعد فض اعتصامى النهضة ورابعة، بالتحريض على التظاهر ناحية منطقة العجوزة، ومحاولة تحريض أنصار حركة أحرار على اقتحام نقطة تابعة للشرطة العسكرية والتى لقى فيها شخصان مصرعهما وأحد شباب حركة أحرار.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن "مشاغب" متهم بالتحريض على قتل اثنين من المواطنين، وذلك خلال تظاهر عدد من المتجمهرين، حيث قالت تحريات الأمن الوطنى أن "مشاغب" حرض تلك العناصر على اقتحام النقطة، كما لقى شخص من حركة أحرار مصرعه، وألقى القبض على 4 أشخاص تم حبسهم على ذمة القضية، إلى أن أخلت المحكمة سبيلهم.

ويواجه "مشاغب" قضتين ما زال التحقيق فيهما مفتوحًا وهى قضية محاولة اقتحام نادى الزمالك، وقضية التحريض على العنف من خلال أنصار حركة أحرار، كما تم الحكم عليه غيابيًا فى قضية إلقاء مادة سائلة على رئيس نادى الزمالك، والتى حكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى الجنايات فى قضية الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.