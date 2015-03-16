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ضبط 10 بحوزتهم حشيش فى حملة بالوادى الجديد

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ضبط 10 بحوزتهم حشيش فى حملة بالوادى الجديد ضبط 10 بحوزتهم حشيش فى حملة بالوادى الجديد
شنت مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة حملة مكبرة لضبط متعاطى ومروجى المخدرات أسفرت عن ضبط 10 أشخاص تحررت لهم المحاضر اللازمة وأحالتهم إلى النيابة.

وفى التفاصيل تمكنت قوة من ضبط" خ ط ع س" 28 سنة، عاطل، بحوزته ( 3 ) قطع متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش وبمواجهته أقر بالحيازة بقصد التعاطى، فتحرر له المحضر رقم 1673 جنح القسم لسنة 2015 ، و"ح ح م ع" 42 سنة، سائق " مسجل شقى خطر " وفى مسكنه ( 2 ) قطعة متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى فتحرر له المحضر رقم 1691 جنح القسم لسنة 2015، و"س م س م" 22 سنة، طالب وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش وبمواجهته أقر بالحيازة بقصد التعاطى فتحرر له المحضر رقم 1733 جنح القسم لسنة 2015.

كما ضبطت الحملات " ر ع ذ" 23 سنة، عاطل وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش، وبمواجهته أقر بالحيازة بقصد التعاطى فتحرر له المحضر رقم 1732 جنح القسم لسنة 2015 .

وتمكنت القوات من ضبط " م ر أ م " 34 سنة، سائق بحوزته ( 2 ) قطعة متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش وبعض البذور لنبات يشتبه فى كونه بانجو، وبمواجهته أقر بالحيازة بقصد التعاطى والبذور بقصد زراعتها فتحرر له المحضر رقم 404 إدارى المركز لسنة 2015 .

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