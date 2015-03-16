النيابة تطالب بضبط نصاب سعودى استولى على مليونى دولار من مصرى

أرسلت النيابة العامة خطابا إلى وزارة الخارجية لسرعة مخاطبة السلطات السعودية ، بضبط نصاب سعودى الجنسية يدعى "يوسف بن إبراهيم بن سلمان"، لاستيلائه على مليونى دولار من المجنى عليه المصرى "خلف عبدالعال عبد اللطيف".

وحمل خطاب النيابة العامة الصادر عن مكتب النائب العام رقم 925 / 2015، وتبين أن المتهم نجح فى الهروب إلى السعودية منذ عدة سنوات، لكن الضحية حصل على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ ضد المتهم جملتها الحبس 6 سنوات.

وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتى مدينة نصر والجيزة الابتدائية، عن أن المتهم تمكن من الاستيلاء على المبلغ من المجنى عليه، ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجنى عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبين أنه مسروق من شخص يدعى حمدى فؤاد عباس، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتى أصدرت حكما نهائيا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنواتز

بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنكHSBC فرع الدقى، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبيّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، الأمر الذى دفع المجنى عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التى أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ ضد المتهم.