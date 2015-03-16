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"القومى للمرأة" بأسيوط ينظم ندوة حول دور النساء فى محاربة الإرهاب

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"القومى للمرأة" بأسيوط ينظم ندوة حول دور النساء فى محاربة الإرهاب "القومى للمرأة" بأسيوط ينظم ندوة حول دور النساء فى محاربة الإرهاب
نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، مؤتمرا تحت عنوان: "المرأة المصرية وقضايا الوطن"، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كل من الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة، والدكتورة أميمة يوسف مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط ،والدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أميمه يوسف - أن للمرأة المصرية دور هام فى المجتمع والتى ضحت بحياتها وأبنائها من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لمصرنا الحبيبة، مشيرة إلى أنها أثبتت جدارتها منذ القدم فهى جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية ولها العديد من الإنجازات العظيمة، مؤكدة على مشاركتها الفعالة فى أوجه الحياة المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت أن هذه الندوة تناقش ثلاث محاور أساسية وهى دور المرأة فى محاربة الإرهاب، ودور المرأة فى التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، والتوعية الاقتصادية للمرأة.

وقالت الدكتورة سحر عبد الجيد فى كلمتها - أن المرأة الصعيدية أثبتت جدارتها فى مختلف المجالات فهى نصف المجتمع وستظل المحرك القوى لنجاح أى أسرة.

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