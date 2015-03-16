إنشاء 4 معامل بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الثالثة والرابعة

أعلن الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور عن إنشاء 4 معامل بكلية طب الأسنان لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تحت مسمى المعامل المركزية بالجامعة، وهى"معمل الاستعاضة الصناعية، معمل للعلاج التحفظى ومعمل للتشريح الوصفى ومعمل لبيلوجيا الفم "، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها فى 30 سبتمبر من العام الحالى، لافتا إلى حضور لجنة من وزارة التعليم العالى لمعاينة تلك المعامل على الطبيعة>وأوضح رئيس الجامعة بأن الدراسة بدأت بكلية طب الاسنان فى العام الدراسى 2013\2014 بعد الموعد الرسمى للدراسة بحوالى شهرين بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بتحويل الطلاب ابناء محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية من جامعات السويس وجنوب الوادى والمنيا لها.

وأضاف صلاح الدين أن جميع مواد الفرقة الأولى يتم تدريسها بكلية العلوم حيث تتوافر فيها معامل مجهزة لتدريسها.