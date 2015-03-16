أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنشاء 4 معامل بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الثالثة والرابعة

Google+ Print
إنشاء 4 معامل بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الثالثة والرابعة إنشاء 4 معامل بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الثالثة والرابعة
أعلن الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور عن إنشاء 4 معامل بكلية طب الأسنان لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تحت مسمى المعامل المركزية بالجامعة، وهى"معمل الاستعاضة الصناعية، معمل للعلاج التحفظى ومعمل للتشريح الوصفى ومعمل لبيلوجيا الفم "، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها فى 30 سبتمبر من العام الحالى، لافتا إلى حضور لجنة من وزارة التعليم العالى لمعاينة تلك المعامل على الطبيعة
>وأوضح رئيس الجامعة بأن الدراسة بدأت بكلية طب الاسنان فى العام الدراسى 2013\2014 بعد الموعد الرسمى للدراسة بحوالى شهرين بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بتحويل الطلاب ابناء محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية من جامعات السويس وجنوب الوادى والمنيا لها.

وأضاف صلاح الدين أن جميع مواد الفرقة الأولى يتم تدريسها بكلية العلوم حيث تتوافر فيها معامل مجهزة لتدريسها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365