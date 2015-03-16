القبض على موجه بالتعليم شهر بمحافظ البحيرة السابق ووكيل التعليم

تمكن فريق من ضباط مباحث الإنترنت برئاسة المقدم محمد البرنس والنقيب مهندس محمد مصطفى بالاشتراك مع مباحث قسم دمنهور برئاسة المقدم محمد البسيونى وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من القبض على موجه بالتربية والتعليم، أنشأ صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير بالقيادات التنفيذية فى المحافظة ومنها اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من كل من محيى الدين مصطفى، ومنصور محمد أمين، اتهما فيه مجهولين بإنشاء صفحات عبر الفيس بوك تنشر عبارات مسيئة وسب وقذف بغرض التشهير ببعض القيادات التنفيذية فى البحيرة ومنهم اللواء دكتور مصطفى هدهود المحافظ السابق والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم .

تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الوقائع " صلاح ع ع " موجه تربية اجتماعية بادارة بندر دمنهور، وبمداهمته ضبطته قوة فى مسكنه بمدينة دمنهور وبحوزتة جهاز الكمبيوتر الخاص به والروتر و أوراق محرره بخط يده تحوى العبارات المسيئة المنشورة عبر الفيس بوك .. تحرر للمتهم المحضر اللازم واحالته الى النيابة العامة .

>