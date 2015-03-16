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"التربية والتعليم" تسلم تعويضات لأسر ضحايا مدارس الغربية

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"التربية والتعليم" تسلم تعويضات لأسر ضحايا مدارس الغربية "التربية والتعليم" تسلم تعويضات لأسر ضحايا مدارس الغربية
طالب أولياء أمور الطلاب المتوفين والمصابين فى حادثى السير بمدرسة الشين الثانوية الصناعية بنات بقطور، ومدرسة المدينة المنورة التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والمعروفة إعلاميًا بحادث قطار الشروق، بسرعة محاسبة المسئولين عن الحادث، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة التربية والتعليم لمحافظة الغربية، بتكليف من الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، وبحضور أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية. لتسليمهم شيكات التعويضات المقررة من الوزارة على خلفية مصرع طالبتين وإصابة أخريين فى حادث سير أثناء توجههن إلى مدرسة الشين الثانوية الصناعية بإدارة قطور التعليمية.

كما سلم وفد الوزارة المكون من ناجى سعد محمد، وناصر حسن النجاتي، مديرى الإدارة العامة للتأمين على الطلبة بالوزارة، الشيكات الخاصة بتعويضات حادث قطار الشروق، والذى راح ضحيته طالبان و(17) مصابًا من أبناء المدرسة.

من جانبه أكد أحمد فكرى، وكيل الوزارة، أن المديرية تبذل جهدًا فائقًا لمتابعة حالات المصابين، والتواصل مع أسر الضحايا لتوفير الرعاية اللازمة لهم صحيًا وتعليميًا.

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مصر 365