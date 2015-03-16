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رئيس جامعة المنيا: مؤتمر شرم الشيخ أظهر الثقة الدولية فى مصر

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رئيس جامعة المنيا: مؤتمر شرم الشيخ أظهر الثقة الدولية فى مصر رئيس جامعة المنيا: مؤتمر شرم الشيخ أظهر الثقة الدولية فى مصر
قال الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن البحث العلمى أساس فى توجه الأمم، والجامعة تحرص على تنظيم المؤتمرات التى تخدم هذه الأبحاث كجزء من رسالتها فى خدمة المجتمع.

وأضاف، أن الحدث الأكبر وهو المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الذى أظهر الثقة الدولية فى القيادة المصرية والشعب المصرى، ونأمل أن يحقق المؤتمر أهدافه المثمرة فى خدمة الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر طه حسين الدولى الثالث والثلاثون بعنوان (الهوية فى عالم متغير)، والمقام تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، والدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة السابق، والدكتور أحمد الجهمى عميد آداب المنيا ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد السبعوى وكيل الكلية ومنسق عام المؤتمر، والدكتور علاء حمزاوى مقرر المؤتمر، و100 باحث وباحثة يمثلون العديد من الدول العربية والأفريقية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث كرم المؤتمر الأديب بهاء طاهر ابن الصعيد وأحد أعلام الأدب البارزين، وذلك لإبداعاته الأدبية فى تحقيق التعايش السلمى من خلال كتاباته فى المجتمع المصرى.

وتقدم للمؤتمر 103 أبحاث من 11 جامعة عربية وأوروبية، إلى جانب التربية والتعليم وقصور الثقافة وأكاديمية الفنون، يتم مناقشتهم من خلال 8 محاور فى 13 جلسة، آخرها جلسة التوصيات التى تعقد فى ختام المؤتمر وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 من مارس الجارى وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

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مصر 365

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