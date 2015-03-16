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بعد القبض على سيد مشاغب..الوايت نايتس تهدد بأن غضبها سيحرق الجميع

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بعد القبض على سيد مشاغب..الوايت نايتس تهدد بأن غضبها سيحرق الجميع بعد القبض على سيد مشاغب..الوايت نايتس تهدد بأن غضبها سيحرق الجميع
علقت رابطة ألتراس الوايت نايتس على أنباء القبض أحد أعضائها البارزين "سيد مشاغب"، مهددة بأن نيران غضبها ستأكل الجميع.

وقالت الرابطة فى بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن وزارة الداخلية قامت بالقبض على سيد مشاغب ووضعته فى مكان غير معلوم.

وأضافت الوايت نايتس: "بعد القبض على العشرات من أعضاء المجموعة والزج بهم فى السجون منذ ما يقارب السنة، وقتل العديد من الأبرياء فى الشوارع والمدرجات حان وقت التصفية الكاملة".

وتابعت قائلة: "القبض على سيد المشاغب من قبل الداخلية، فى مكان غير معلوم إلى الآن، ولكنهم لا يعلمون أن هناك مثله المئات والآلاف الذين لن يثنيهم أو يخيفهم إرهابكم، فليس بعد القتل والحبس شىء، وإن أردتموها غابة، فهى لكم كما تريدون، وإننا إن نكتم غضبنا يوماً، فنفث نيرانه سيأكل الجميع، الحريه للفرسان".


>القبض على قيادى الوايت نايتس "سيد مشاغب" وإعلانه بأمر إحالته لـ"الجنايات"

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