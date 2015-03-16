مقتل 43 من "داعش" فى تكريت وسامراء وبيجى شمالى العراق

قتلت القوات العراقية 43 إرهابيا من تنظيم (داعش) خلال عمليات عسكرية اليوم الإثنين فى تكريت وسامراء وبيجى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وواصلت قيادة عمليات صلاح الدين عملية تحرير المحافظة بإسناد من طيران القوة الجوية العراقية فى تكريت بمناطق باب المستشفى وتقاطع الديوم وحى القادسية بمدينة تكريت، حيث قتلت 26 إرهابيا وفجرت سيارتين مفخختين وصهريجا مفخخا وسيارة كانت تحمل إرهابيين.

كما قتلت القوات التابعة لقيادة عمليات سامراء بصلاح الدين 3 إرهابيين خلال عملية تطهير مناطق: زور البو حشمه وتل الذهب وشركة الملح ومنشأة المثنى.

>وتمكنت القوات أيضا من تأمين منزل مفخخ وفككت 21 عبوة ناسفة، وعثرت على عربتين من نوع "همر" متضررتين، وعشرة أطنان من مادة "نترات الامونيا" التى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة بمدرسة بدر الدين علي.

وصدت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب هجوما لمسلحى داعش فى منطقة المالحة بقضاء بيجى فى صلاح الدين، مما اسفر عن قتل 14 إرهابيا وتدمير مركبة مسلحة برشاش أحادي، فيما لاذ باقى الإرهابيين بالفرار.

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