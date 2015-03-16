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بالفيديو.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات بأخميم

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بالفيديو.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات بأخميم بالفيديو.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات بأخميم

محافظ سوهاج

قام  الدكتور إيمن عبد المنعم يرافقه اللواء أحمد شاهين  حكمدار مديرية أمن سوهاج، و جلال قبيصى  وكيل وزارة الرى بسوهاج بحملة موسعة لازالة بعض التعديات على نهر النيل بقرية الكولة بمركز اخميم.

وأسفرت الحملة المدعومة من الوحدات المحلية وقوات الشرطة عن أزالة عدد 13  من المنازل الواقعة على أراضى طرح نهر، وهى عبارة عن منازل مبنية بالطوب والأسمنت وتصل ادوار بعض منها الى 3 أدوار وتم توصيل الكهرباء اليها من الشارع العمومى، وقد أصر المحافظ على إستكمال الحملة حتى المراحل النهائية لأزالة للمنازل.

وأكد على أنه لا تهاون فى أى تعديات على أملاك الدولة او الأراضى  الزراعية وإن مهمة المحافظة هى حماية أملاك الدولة من خلال تطبيق القوانين على كافة المواطنين دون النظر الى طبقاتهم الاجتماعية مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ إزالة عدد 2 برج من الأبراج الشاهقة بالمحافظة والمخالفة للقواعد والقوانين .

  وقال عبد المنعم أن أى خطوة الهدف منها بناء سوهاج سنكون معها  وندعمها واعدا بمساندة أى مسئول وعدم ترك أى مخالفة مهما كانت.

وعلى جانب آخر صرح محافظ الإقليم إن المحافظة ستقوم بتوفير شقق لأصحاب هذه المنازل التى تم إزالتها اذا لم يكن لديهم مسكن أو مأوى لأن الهدف من إزالة هذه المنازل ليس تشريد المواطنين مؤكدا على أنه لا تراجع فى  إزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة .

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أونا

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