المكسرات والكركم وزيت الزيتون الأفضل لخفض كولسترول الدم

ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان، وينتج عنها مشاكل صحية عديدة، أهمها تصلب الشرايين وزيادة فرص التعرض للجلطات، وتعد العادات الغذائية غير الصحية سببا أساسيا فى الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول.

وعن أهم الطرق السليمة فى التغذية، والتى تساعد على خفض تلك النسبة، هى ما يوضحها أخصائى التغذية خالد يوسف وهى:

- تناول زيت الزيتون يوميا بمعدل 3 ملاعق، مع الحرص على تجنب تعرضه للحرارة العالية، والاكتفاء بإضافته للمأكولات بعد إعدادها.

>- تناول حفنة من المكسرات، بحد أقصى 5حبات يوميا، وأهمها اللوز وعين الجمل والفول السودانى.

>- زيادة حصص الطعام من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة كالشوفان والقمح.

>- الحرص على إضافة الكركم للطعام، فهو يعمل على منع تراكم الدهون بالشرايين، وبالتالى يقى من تصلبها.

>- الاهتمام بتناول الأسماك، وخاصة الزيتية مثل السالمون والتونة والمكاريل.

>- الثوم وخل التفاح من أفضل أنواع الطعام التى تساعد على تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، لذا ينصح بتناول حبة من الثوم على الريق، وملعقة واحدة من خل التفاح يوميا.

- الكركم والعسل والحلبة تُقلل مستويات الكولسترول الضار

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