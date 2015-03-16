أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإئتلاف السورى المعارض : رحيل الأسد هدفنا الرئيسى

Google+ Print
الإئتلاف السورى المعارض : رحيل الأسد هدفنا الرئيسى الإئتلاف السورى المعارض : رحيل الأسد هدفنا الرئيسى
أكد الناطق الرسمى باسم الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط أن رحيل الأسد هدف رئيسى للمعارضة السورية .

ونقلت قناة ( العربية ) عن المسلط قوله - اليوم الاثنين - " إن مواقف الائتلاف تجاه الحل السياسى للأزمة السورية يتركز فى المقام الأول على إسقاط رأس النظام وجميع المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السورى ، فضلا عن ضرورة الانتقال إلى نظام ديمقراطى مدنى تعددى يضمن حريات جميع المواطنين وحقوقهم " .

وتأتى تصريحات سالم المسلط ، ردا على وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بإن واشنطن ستضطر فى النهاية للتفاوض مع الرئيس السورى بشار الأسد.

وكان الرئيس بشار الأسد صرح – فى وقت سابق اليوم – بأن مستقبل الرئيس السورى هو بيد الشعب السورى وحده ،وأن كل التصريحات الخارجية لا تعنيه .. وأنه لا يوجد خيار سوى الدفاع عن الوطن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365