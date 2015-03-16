الإئتلاف السورى المعارض : رحيل الأسد هدفنا الرئيسى

أكد الناطق الرسمى باسم الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط أن رحيل الأسد هدف رئيسى للمعارضة السورية .

ونقلت قناة ( العربية ) الإخبارية عن المسلط قوله - اليوم الاثنين - " إن مواقف الائتلاف تجاه الحل السياسى للأزمة السورية يتركز فى المقام الأول على إسقاط رأس النظام وجميع المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السورى ، فضلا عن ضرورة الانتقال إلى نظام ديمقراطى مدنى تعددى يضمن حريات جميع المواطنين وحقوقهم " .

وتأتى تصريحات سالم المسلط ، ردا على وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بإن واشنطن ستضطر فى النهاية للتفاوض مع الرئيس السورى بشار الأسد.

وكان الرئيس بشار الأسد صرح – فى وقت سابق اليوم – بأن مستقبل الرئيس السورى هو بيد الشعب السورى وحده ،وأن كل التصريحات الخارجية لا تعنيه .. وأنه لا يوجد خيار سوى الدفاع عن الوطن.

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