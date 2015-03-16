شوبارد تطرح تشكيلة إمبيريـال الفريدة في دبي

استضافت دار "شوبارد" العريقة بالتعاون مع أحمد صديقي وأولاده عرض حصري لتشكيلة ساعات و مجوهرات إمبيريـال الفريدة خلال فعالية راقية أقيمت في حديقة المارينا في برج العرب. فمع التقاء سمات الأناقة العصرية بعظمة الإمبراطورية الرومانية تتجسد البراعة الكلاسيكية بأبهى حللها، ومن الوهلة الأولى تبرز في ساعة إمبيريـال سمات التناغم بين أجزائها وتفاصيلها الفريدةـ لتؤكد نفسها بشخصيتها الرمزية الساحرة كخيار طبيعي للمرأة الجريئة والمغامرة.

أما القوة الهادئة لتفاصيل هذه التحفة الإبداعية فتكشف عن ثروة من السمات والمواصفات التي تعكس ذروة العصر الذهبي الإمبراطوري، إذ تزين الأرقام الرومانية قرص الساعة، في حين تذكر العقارب المحنية والمدببة بالخناجر التي كانت تستخدم من قبل الملوك في المعارك. وقد تم تصميم عمود تثبيت السوار بشكل يعكس الأعمدة التاريخية بأجزائها المتناسقة والمتوازنة. وأخيراً، ثبت تاج ضبط الوقت المرصع بالماس والمعقوف على شكل زهرة اللوتس في منتصف الغطاء وتميز بحوافه الملساء لتوفر لمسة من الخفة ويمنح مشاعر الاتقاد والتوهج. إن الثروة والحيوية الكبيرة لتفاصيلها تجعل من تشكيلة ساعات إمبيريـال من أهم الطرز النسائية التي تحاكي روح وبهاء الكلاسيكية الإمبراطورية.

شكلت ساعة إمبيريـال مصدر الإلهام لإبداع تشكيلة المجوهرات النسائية المشبعة بأقصى درجات من الدقة والحرفية العالية بالتصميم. وتحت المجموعة البديعة من زخارف الأرابيسك، تكشف أحجار الجمشت الكريمة قوة وهيبة ألوانها الأرجوانية – اللون الذي كان يشكل رمزاً للملكية القديمة وهو اللون المفضل للأباطرة الرومانيين والبيزنطيين. شرائط ثلاثية الأبعاد متداخلة من الذهب البرونزي تحدد الشكل النبيل للزخارف والتي تستحضر بأسلوبها وشكلها التطريزات والستائر والمساند التي كان يستخدمها الملوك لوضع أوسمتهم عليها.

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