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نظرة على موضة الشوارع هذا الموسم

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نظرة على موضة الشوارع هذا الموسم نظرة على موضة الشوارع هذا الموسم

الإثنين 16-03-2015 09:51


لا تقتصر العروض العالمية على ما يعرض على المنصات، فهناك إطلالات النجمات في الصفوف الأمامية وأناقة الشوارع التي تنتشر في شوارع مدن الموضة، وفي عودة إلى ما ظهر في أسابيع الموضة العالمية نسلط الضوء في هذا الموضوع على أناقة الشوارع Street Style.

لفتنا اعتماد الألوان المشرقة في العديد من إطلالات Street Style خلال الشهر الماضي، فقد ظهر اللون الأحمر في إطلالات كلاسيكية ساحرة، منها: إطلالة الفاشنيستا كيارا فيراغني في باريس برداء أحمر ناعم، وإطلالة أخرى لإحدى الحاضرات في عروض الأزياء ببدلة جميلة للغاية بذات اللون. 

كما أعجبنا بالتنسيقات الأنثوية الناعمة التي تكررت بكثرة في شوارع مدن الموضة، واعتمدتها مدونات ومحررات الموضة في هذا الموسم كالفساتين الناعمة والبنطلونات الواسعة، بالإضافة للإكسسوارات الأنثوية الجميلة كالحقائب الصغيرة والأحذية الجميلة ذات الكعب العالي. 

وإن أردنا أن نتوج صاحبة أجمل الإطلالات خلال هذا الأسبوع فلابد من أن تكون المصممة والفاشنيستا يوليانا سيرجينكو التي بدت الأجمل خلال حضورها لعروض الأزياء هذا العام، إذ تألقت في ميلان بفستان أخضر جميل، وفي باريس اختارت إطلالة مبهرة برداء طويل من Valentino مع قميص وبنطلون جينز، فبدت إطلالتها أنيقة وغير اعتيادية. 

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في شوارع الموضة هذا الموسم، وأخبرينا برأيك.
 

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