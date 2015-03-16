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بالصور: جولة أسبوعية على إطلالات النجمات

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بالصور: جولة أسبوعية على إطلالات النجمات بالصور: جولة أسبوعية على إطلالات النجمات

الإثنين 16-03-2015 09:31

نبقي أعيننا مفتوحة دائماً على إطلالات النجمات حول العالم، فهذه الإطلالات تلهم مصممي الأزياء وتحدد اتجاهات الموضة العالمية، ولكن في هذا الأسبوع بدت الإطلالات أقرب إلى العادية والمملة نوعاً ما، ومع ذلك ظهرت بينها بعض الإطلالات الجميلة والجذابة، وفي السطور التالية نعرض لك أجمل وأسوأ إطلالات النجمات هذا الأسبوع:

في بداية هذا الأسبوع أقيم آخر العروض في أسبوع الموضة الباريسي، وقد حضرته العديد من النجمات المتألقات، ومنهن: سيلينا غوميز Selena Gomez التي اختارت فستاناً مطبعاً بتنسيق ناعم أظهرها بلوك بريء وجميل، وكلوي مورتيز Chloe Moretz التي ظهرت بلوك السبعينات المفعم بالحياة.

ومن باريس ننتقل إلى لندن، حيث أقيم حفل عشاء تكريمي للمصمم البريطاني الراحل Alexander McQueen بحضور العديد من النجمات، ومنهن: سلمى حايك Salma Hayek التي بدت وكأنها تحضر حفلة تنكرية بفستان قصير يحمل صور الطاووس، وناعومي كامبل Naomi Campbell التي ظهرت بفستان من الريش، بالإضافة للعارضة المتألقة إيرين أوكونور Erin O'Connor التي اختارت فستاناً أبيضاً رائعاً لإطلالتها في هذا الحفل، كما حضرت هذا الحفل الأميرة بياتريس Princess Beatrice التي تألقت بفستان جذاب باللون الأسود.

وفي لندن لفتتنا إطلالات الحمل الرائعة التي ظهرت بها دوقة كامبريدج كيت ميديلتون Kate Middleton، ففي إطلالتها الأولى اختارت فستاناً أنيقاً بطبعات جلد النمر الجميلة، وفي الإطلالة الثانية اختارت معطفاً جميلاً من Max Mara باللون الأبيض.

وفي الصور أعلاه جمعنا لك إطلالات متعددة لنجمات العالم هذا الأسبوع، فانتخبي الأجمل والأسوأ بينها.

 

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