مجوهرات "داماس" تحتفل بعيد الأُم على طريقتها الخاصة!

كشفت "داماس"، دار المجوهرات والساعات الرائدة في الشرق الأوسط، عن تشكيلة خاصة بمناسبة عيد الأم لعام 2015. وتتكون التشكيلة الجديدة من أربعة قلادات بنسخة محدودة مصممة بعناية للتعبير عن الامتنان والحب للإنسانة الأغلى في حياتنا.

وتمت صناعة المجموعة الجديدة من الذهب عيار 18 قيراط، وهي مرصعة بالماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ، وتحمل كلمة "أمي" بالخط العربي.

وتمتاز قلادة "أمي – الإنسانة المميزة" بمزيج من الأحجار الملونة والماس وقطع الذهب الأبيض، تتوسطها لؤلؤة تضفي على القلادة لمسة ساحرة من الأناقة والوقار.

وأما قلادة "أمي –حبي ورعايتي الأبدية" فهي مصنوعة من مزيج من الذهب الأصفر وأحجار الماس البراقة لتعكس معنى عميقاً؛ حيث تمت كتابة كلمة "أمي" بقطع ألماسية مثبتة في قلب القلادة الذهبية، في تعبير عن المكانة المميزة التي تحظى به الأمهات في قلوب أبنائهن.

بينما تتزين قلادة "أمي – البساطة بأحلى معانيها"، بكلمة "أمي" المحفورة بالذهب مع لمسات إضافية تضفي عليها طابعاً مغرقاً في الأناقة والفخامة، وفي قلب كلمة "أمي" تم تثبيت خط من القطع الماسية المرصوصة بجانب بعضها على شكل منحنى لتضفي على القلادة المزيد من الألق والتميز.

وأخيراً، تتخذ قلادة "أمي – المتألقة بحبها" شكل محارة برّاقة مرصعة بنجوم ماسية بيضاء وأحجار طبيعية ملونة تحيط بكلمة "أمي". وتم اختيار ألوان الحجارة بعناية لتعكس إيقاعاً متناغماً من الفرح والسعادة، ولإضفاء المزيد من الفخامة والتميز، تم تزيين القلادة بمزيج فريد من الحجارة الثمينة المرصوصة بجانب بعضها البعض.

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