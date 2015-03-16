زوري معرض "التصميم السرمدي" من "فان كليف أند أربلز"

أعلنت دار المجوهرات الفرنسية الراقية "فان كليف أند آربلز" عن شراكة مع "أيام التصميم دبي" للسنة الرابعة على التوالي. وفي الدورة الحالية من معرض "أيام التصميم دبي"، تقدِّم "فان كليف أند آربلز" التي يقترن اسمها بالبراعة والحرفية العالية معرض "التصميم السرمدي" للمجوهرات الراقية والذي سيعرض فيه ما يزيد عن 80 تصميماً تجمع بين الرقيّ والأناقة الرفيعة. وسيضمّ المعرض ابتكارات من مجموعة Pierres de Caractère – Variations ™ إلى جانب تصاميم أيقونية كعقد زيب Zip. وفي خطوةٍ تسلّط الضوء على الأناقة السرمدية التي تتميز بها الدار، ستعرض أيضاً مختارات نادرة من مجموعة "فان كليف أند آربلز" الخاصة.

كما يحتفي المعرض أيضاً بالرحلات التي قام بها جاك وكلود آربلز في أرجاء آسيا والهند خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وخلال تلك الفترة استحصل على بعض الأحجار الكريمة الملونة والاستثنائية.

زوروا المعرض ابتداء من 16 مارس وحتى 20 مارس 2015 لتتعرّفوا إلى "التصميم السرمدي" من فان كليف أند آربلز

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