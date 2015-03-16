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مدير منفذ السلوم: عودة 33 ألفًا و385 مصريًا من ليبيا خلال شهر

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مدير منفذ السلوم: عودة 33 ألفًا و385 مصريًا من ليبيا خلال شهر مدير منفذ السلوم: عودة 33 ألفًا و385 مصريًا من ليبيا خلال شهر
أكد اللواء محمد متولى مدير منفذ السلوم البرى عودة 33 ألفًا و385 مصريًا عائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية خلال شهر.

وأضاف مدير المنفذ -فى تصريح صحفى له اليوم الاثنين- أن عدد المصريين القادمين من الجانب الليبى خلال 24 ساعة الماضية بلغ 205 مصريين من بينهم 134 وصول شرعي، و32 غير شرعي، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصولهم .

وفى سياق متصل، قال مدير المنفذ إنه تم السماح بمغادرة 17 سيدة من المصريات المتزوجات من مواطنين ليبيين، وذلك بعد توقيعهن إقرارات للسماح بسفرهن على مسئوليتهن الشخصية، مضيفا أنه تم السماح بمغادرة 17 من الأسر الليبية التى كانت عالقة بالسلوم قوامها 56 فردا.

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مصر 365