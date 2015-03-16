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المئات يشيعون ضحايا هجوم الإخوان بقرية النزهة بالدقهلية

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شيع المئات من أهالى قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة، عبد الباسط أحمد المتولى أمين شرطة بقسم شرطة العريش، ومحمد رياض ابن شقيقته، واللذان أصيبا خلال هجوم من أعضاء جماعة الإخوان بالقرية عليهما بسبب خلافات قديمة، واتهامهم لوالد المجنى عليه بالإبلاغ عن أعضاء الجماعة وذلك بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثمانين بعد أن تم تشريحهما.
>التواجد الأمنى بالقرية - 2015-03 - اليوم السابع
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التواجد الأمنى بالقرية

فيما انتشر عدد كبير من قوات الأمن والمدرعات وسيارات النجدة داخل القرية خوفًا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، كما حضر الجنازة كل من اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، واللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية واللواء سمير الغريب حكمدار المديرية.
>قوات الأمن تتمركز داخل القرية - 2015-03 - اليوم السابع
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قوات الأمن تتمركز داخل القرية

كما قامت الأجهزة الأمنية بتعيين حراسات على منازل جماعة الإخوان المحترقة، فيما هرب المتهمون وأعضاء الجماعة من القرية وتركوا منازلهم.
>حكمدار المديرية - 2015-03 - اليوم السابع
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حكمدار المديرية

ومن جانبهم رفض أهالى المجنى عليهما إقامة عزاء للضحايا، وسادت حالة من الغضب داخل القرية من جماعة الإخوان واتهموهم بأنهم قتلة.
>المشيعون فى الجنازة- 2015-03 - اليوم السابع
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المشيعون فى الجنازة

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