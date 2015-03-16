بالصور.. محافظ سوهاج يشهد بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة‎

شهد الدكتور ايمن عبد المنعم -محافظ سوهاج- وقائع المؤتمر التحضيري، الذى أقيم بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، وذلك استعداداً لبدء الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الاسرة بالمحافظة تحت شعار ” من حقك تختار”، و”مسئوليتك القرار” اختر صح ” فى الفترة من 16 /3 وحتى 18/3/2015 م .

حضر المؤتمر الدكتور عاطف الشيتانى ـ رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتوره سحر السنباطي مدير عام التقييم، بقطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة، والدكتوره راندا أبو السعود، المدير التنفيذى لخدمات الصحة الانجابية، والدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حيث تطرقت د. راندا أبو السعود الى إلقاء نبذه عن مشروع تكامل خدمات الصحة الانجابية والذى يهدف الى اضافة بعض الخدمات بجانب خدمات تنظيم الاسرة المقدمه فعلياً، وتحديد احتياجات الوحدات الصحية لتحديد الخدمات المقدمة .

كما اشارت د . سحر السنباطى الى ان المشروع يهدف الى التوعية بأهمية المباعدة بين فترات الحمل والولادة والتوعية بخطورة كثرة الحمل , حيث ان برامج تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ساهمت منذ عام 2000م وحتى 2014 م فى خفض معدل وفيات الامهات من 84 سيدة الى 54 سيدة لكل 100 الف حالة مما يؤكد على ضرورة تنفيذ هذه البرامج لخلق اجيال صحية وحصول الطفل على كامل حقوقه .

وقال د . عاطف الشيتانى ان جنوب مصر في تقدم في إستخدام الوسائل ولكن لازالت المؤشرات غير مرضية، فهو يمثل 25% من سكان الجمهورية، ومعدل انجابهم يقدر بـ 40% من مواليد مصر، وهناك للعادات والتقاليد تأثير كبير ، فمثلا في قرية العيساوية باخميم عندما تم سؤال إحدى السيدات عن سبب إكثارها من الإنجاب، ردت قائلة :”ابنى بيشتغل في المحجر بـ 2000 جنيه ليه مخلفش عيال كتير”، وهم يعملون في المحاجر منذ سن العاشرة، لهذا يجب أن تتجه سياسة الدولة بتجريم عمالة الاطفال والزواج المبكر للفتيات، ونتعشم خلال الفترة القادمة أن تطرح القضية بشكل استراتيجي سليم، فلا ينبغي أن تكون القضية مسئولية جهة واحدة تتعامل مع المشكلة وحدها، فالأمر يحتاج دعما إعلاميا ومشاركة من المجتمع المدني وأعتقد أن عام 2015 سيكون عام توحيد الجهود الحكومية والأهلية والدولية من أجل القضاء على عادة ختان الإناث .

> وعلى جانب اخر فقد اكد المحافظ على انه لابد من إستخدام الأسلوب العلمى فى التصدى لكافة المشكلات التى تواجهنا فسوهاج ليست محافظة فقيرة فى مواردها وانما هى فقيرة فى التخطيط لهذه الموارد وفقيرة فى وجود روح الجماعة والعمل الجماعى بها مشيرا إلى أنه لابد ان نصل الى مرحلة يكتسب فيها المواطن مهارات تنظيم الاسرة ويحولها الى سلوك لديه .

واضاف الى ان الجميع لابد ان يكون هدفه الأول والأساسى هو السعى لأن تصبح سوهاج من المحافظات المتميزة وانه لا مكان لاى منشأة لا تراعى مصلحة وحقوق المواطن مشيرا إلى انه سيتم اعادة توزيع الاطباء على الوحدات الصحية والمستشفيات لعدم وجود عدالة فى التوزيع وذلك لخدمة العديد من القضايا الهامة بقطاع الصحة بالمحافظة .