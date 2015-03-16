الحبس 3 سنوات لسيدة أعمال شهيرة بتهمة النصب على المواطنين

قضت محكمة جنح مدينة نصر أول حكمها فى القضية رقم 4597 لسنة 2015 بالحبس 3 سنوات، ضد سيدة أعمال شهيرة تدعى "ايمان.ا"، وذلك بعد أن تمكنت إدارة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة برئاسة العميد طارق مرزوق، وتحريات العقيد حسن عبد العزيز من ضبطها للنصب على المواطنين.

وذلك عن طريق استغلالها للمواطنين بزعم استثمار أموالهم فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية والمعروف بـ"الفوركس" على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل منحهم أرباح ربع سنوية تتراوح ما بين 12 و20% وامتناعها عن منحهم الأرباح المتفق عليها، وهى حيلة لجأت لها المتهمة بهدف الاستيلاء على أموالهم والتى بلغت 5 ملايين جنيه.