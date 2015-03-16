أربعة مسجلين خطر يختطفون طالبا بجامعة الأزهر فى شبين القناطر

تكثف أجهزة الأمن بشبين القناطر جهودها للقبض على 4 مسجلين خطر قاموا باختطاف طالب وطلبوا من أسرته فدية 70 ألف جنيه ثم أطلقوا سراحه وسط مقابر قرية نوى بعد أن علموا بملاحقة أجهزة الأمن لهم. تم تحرير محضر من قبل المجنى عليه وجار القبض على المتهمين بعد تحديد هويتهم.

وتلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من "عمرو محمد عبد الظاهر معروف"، 36 سنة، موظف، بخروج شقيقه "محمد"، 23 سنة، طالب بجامعة الأزهر، مستقلاً دراجته النارية منذ 4 أيام، وأنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد الأشخاص يساومه على مبلغ مالى 70 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه وأضاف بسماع صوت شقيقه. تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث، وأمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "حسن.ع.م"، وشهرته "حسين صابحة"، 29 سنة، والسابق اتهامه فى 16 قضية خطف وسرقات متنوعة وسلاح ومخدرات وقتل، و"محمد.ع.ع"، 25 سنة، عاطل، و"أحمد.ب.م" 24 سنة، والهارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألفًا فى إحدى القضايا، و"محمد.س.ا"، 23 سنة، وأثناء السير فى إجراءات القبض على المتهمين وردت معلومات لضباط فريق البحث بتخلى الجناة عن المختطف بمنطقة مقابر نوى، وتم العثور عليه ودراجته النارية، وبمناقشته قرر أنه حال عودته من منزل خطيبته لمسكنه اعترض طريقه الجناة وقاموا باختطافه لمنطقة المقابر بنوى، وأنهم عقب علمهم بالملاحقات الأمنية لهم فروا هاربين وتركوه بذلك المكان. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهمين الأربعة.