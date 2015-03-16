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السجن 5 سنوات لمتهمين وعامين لآخر سرقوا سيارة بالإكراه فى سوهاج

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السجن 5 سنوات لمتهمين وعامين لآخر سرقوا سيارة بالإكراه فى سوهاج السجن 5 سنوات لمتهمين وعامين لآخر سرقوا سيارة بالإكراه فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهمين محمد – أ – ب 33 سنة وعادل – ر – ف بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبة المتهم عبد العظيم – أ موظف بالسجن عامين لاتهامهم بسرقة سيارة ومبلغ 20 ألف جنيه بالإكراه من المجنى عليه مظهر – ع – ر بدائرة مركز سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين حامد خضيرى ونبيل مسلم حفنى بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

ترجع وقائع القضية إلى شهر يوليو عام 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى طريق جزيرة شندويل فوجئ بالمتهمين يستوقفونه ويعترضون طريقه بعد تهديده بالأسلحة النارية واستولوا منه على السيارة التى كان يستقلها ومبلغ 20 ألف جنيه وفروا هاربين، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

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مصر 365