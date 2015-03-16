مجهولون يلقون "مولوتوف" على سيارة تابعة لمجلس مدينة كفر شكر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مجهولين ألقوا زجاجة مولوتوف على سيارة تابعة لمجلس مدينة كفر شكر أثناء توقفها أما ديوان المجلس ما أسفر عن احتراقها وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث كفر شكر بلاغًا من محمد الهادى رئيس مدينة كفر شكر بنشوب حريق فى إحدى السيارات الخاصة بالمجلس أثناء توقفها أمام ديوان المجلس وبإخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية انتقل العقيد عبد الله جلال مفتش مباحث القليوبية وقوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق.

وكشفت المعاينة عن أن سبب الحريق هو إلقاء مجهولين زجاجة مولوتوف أسفل السيارة مستقلين مركبة توك توك وفروا هاربين فى الحال ما أسفر عن احتراق السيارة تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بضبط الجناة والتحفظ على السيارة المحترقة وبواقى زجاجة المولوتوف.