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فصل طالب بجامعة بنى سويف شهرين لإخلاله بالقوانين واللوائح الجامعية

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فصل طالب بجامعة بنى سويف شهرين لإخلاله بالقوانين واللوائح الجامعية فصل طالب بجامعة بنى سويف شهرين لإخلاله بالقوانين واللوائح الجامعية
قرر أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف اليوم الاثنين، فصل الطالب محمد على جمال محمود بالفرقة الأولى بكلية التجارة لمدة شهرين للعام الحالى 2014/2015، طبقا لما انتهى إليه التحقيق الذى تم بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة، وذلك لإخلاله بالقوانين واللوائح الجامعية، لقيامه بإعطاء الكارنيه الخاص به إلى شخص آخر من خارج الجامعة لكى يمكنه من دخول الحرم الجامعى.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، أن قرار الفصل جاء طبقا للمواد 110/123، 124/1، 126 من القانون 49 لسنة 1972 تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بإعتبارها مخالفة تأديبية، وكل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص الأعمال المخلة بنظام الكليات أو المنشآت الجامعية وارتكاب الطالب المشكو فى حقه مخالفة تأديبية طبقا لما هو منسوب إليه والذى انتهى إليه بتوقيع العقوبة السابق ذكرها.

واكد لطفى فى تصريحات صحفية، على ضرورة احترام القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية، فنحن فى دولة مؤسسات والعمل على سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة ونبذ كل ما يعكر صفوها وتكدير الأمن والسلم بالجامعة، والتأكيد على توقيع الجزاءات على كل من تثبت التحقيقات تورطهما فيما يخالف القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية واحترامها.

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مصر 365