تعرض زينة وتوأميها لحادث سير

تعرضت الممثلة المصرية زينة وتوأميها عز الدين وزين الدين لحادث سير كان بسيطاً كما قالت زينة، لكنها شعرت بالرعب على الطفلين؟

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي على انستجرام: "عربية خبطتني، حادثة غريبة الحمد لله ربنا ستر وجت سليمة، قلبي كان هايقف علشان ولادي كانوا معايا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد كتبت أن زينة نجت من الموت بأعجوبة، رغم أن الفنانة نفسها اكدت أن الحادث بسيط، وهو ما يعكس الجنوح نحو المبالغة لجذب القراء ولو على حساب مشاعر الفنانين وعائلاتهم.