بالفيديو: روبرت داوني جونيور يدخل السعادة إلى قلب طفل

في خطوة إنسانية مميزة، قدّم الممثل الشهير Robert Downey Jr بطل سلسلة أفلام Iron Man مساعدة إلى طفل يعاني من عدم اكتمال نمو يده اليمنى.

ولم يتردّد النجم بتاتاً عندما طُلب إليه مساعدة الطفل، الذي يدعى أليكس برينغ، ويبلغ من العمر 7 أعوام، نفسياً، إذ قدم له ذراع الرجل الحديدي، الشخصية التي اشتهر بها مؤخراً.

Robert نشر فيديو للحدث، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "حظيت بالشرف المطلق بتقديم ذراع الرجل الحديدي المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد لأليكس، أكثر طفل أنيق، في عمر الـ7 سنوات، قابلته في حياتي".

ويظهر الممثل في الفيديو أثناء تبادله الحديث مع الطفل الذي أظهر ذكاء مميزاً في التعاطي معه.

وقدّمت عائلة الطفل في نهاية الفيديو الشكر للنجم Robert Downey Jr الذي لبّى الدعوة سريعاً واهتمّ لأمر ابنهما.

للمرة الثانية روبرت داوني الأعلى أجراً في هوليوود