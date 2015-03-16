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أنجلينا جولي تدعو العالم لمساعدة اللاجئين السوريين

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الإثنين 16-03-2015 15:55

ضمن عملها كمبعوثة خاصّة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، دعت النجمة العالمية Angelina Jolie حكومات العالم إلى وضع الخلافات جانباً، والعمل سريعاً على حلّ الأزمة السورية.
وجاءت دعوة الممثلة للتعامل مع قضية النازحين واللاجئين، بعد دخول الأزمة السورية عامها الخامس من دون أيّ تقدّم ملموس في وضع اللاجئين.
وقالت Angelina : "إن من العار عدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل حتى الآن إلى السوريين المحتاجين".
وتابعت زوجة الممثل الشهير Brad Pitt: "ما يدعو إلى الحيرة والغضب أن مجلس الأمن حتى الآن لا يزال عاجزاً عن الاستجابة لأسوأ أزمة في القرن الحادي والعشرين، وإن ما يثير الغثيان أن ترتكب كلّ تلك الجرائم ضد الشعب السوري في ظلّ حالة من الإفلات من العقاب".
يُذكر أنّ الكثير من الشائعات تحدّثت سابقاً عن نية النجمة Angelina Jolie تبني طفل سوري فقد عائلته في الحرب الواقعة هناك.

 

 

 

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