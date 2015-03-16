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فيلا طلعت زكريا تعرضت للسرقة

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فيلا طلعت زكريا تعرضت للسرقة فيلا طلعت زكريا تعرضت للسرقة

الإثنين 16-03-2015 16:49

علمت "سيدتي نت" من مصدر مقرّب من الفنان طلعت زكريا، أنّ فيلته تعرّضت للسرقة منذ أسبوع وأن الفنان يتكتّم على الخبر رغم أنّه وصل إلى أروقة الشرطة.
وفي التفاصيل، أنّ عمر نجل طلعت زكريا فوجىء بوجود لص تسلّل من أعلى سور الفيلا، وبعد ملاحقته استطاع الإمساك به وقاده إلى قسم الشرطة حيث تمّ تحرير محضر بالواقعة.
من جهة ثانية، يواصل طلعت زكريا تصوير مسلسله "عائلة حاحا" الذي كتب قصته طلعت نفسه، ويشارك في إنتاجه أيضاً، فيما يشارك في بطولة المسلسل نجلا طلعت إيمي وعمر مع هالة فاخر وعدد آخر من الفنانين، ويخرج المسلسل رائد لبيب.

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سيدتي