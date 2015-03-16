بالفيديو: بعد أن قام بضربها ساندي ترد بقسوة على سعد الصغير

قبل فترة، استضاف المغني الشعبي سعد الصغير الفنانة المصرية ساندي في برنامجه، وبخفة ظله المعروفة حاول تعليمها طريقة العمل في الأفراح الشعبية، فقام ممازحاً بضربها على رأسها، وقابلت ساندي الموقف بالضحك.

وبعد عرض الحلقة، تذكرت ساندي الموقف فكتبت على الفايسبوك "اللي حصل من قناة "الحياة" وسعد الصغير تصرّف غير لائق بالمرة، وأكيد هيكون لي رد عليه، اللي حصل يا جمهوري الفاضل إني صورت حلقة لبرنامج سعد وسعد، من حوالي 6 شهور، وحصل من فنان يدعى سعد الصغير تصرفات غير لائقة زي ما حضرتكم شوفتو، وطلبت من معد البرنامج الأستاذ محسن محمود ومن الفنان أحمد سعد وطاقم الإخراج إن الجزء اللي الفنان غلط فيه ومد إيده عليا يتشال، وتقدموا لي كلهم بالأسف ووعدوني أن الحلقة مش هتتعرض غير بالشكل اللي يرضيني"

وتابعت "فات 6 شهور ولقيت الحلقة أتعرضت، قلت أكيد إنها أتحذف منها مشاهد الإساءة اللي للأسف وبعتذر أني ماردتش على الفنان بضربة مماثلة!! أنا حبيت أوضح للجمهور إني مش راضية عن الحلقة ولا عن تواجدي في برنامج مثل هذا البرنامج، ولن تروني على قناة "الحياة" مرة أخرى، هذه إدارة غير مقدرة لأي فنان، وأنا لا أتعامل مع هذه النوعية من القنوات أو البرامج، بعتذر جدا".

شاهدوا سعد الصغير يمازح ساندي بضربها في البرنامج