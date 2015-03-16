مليونا دولار للسلطان سليمان والسلطانة هيام من شركة إنتاج عربية

بعد إعلانه عن نيّته أخذ إجازة طويلة من الدراما قد تمتد لعام وأكثر، وافق الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان على العودة عن قراراه السابق، ووقّع على عقد عمل بقيمة مليوني دولار أمريكي مع شركة o3 العربية برئاسة فادي اسماعيل بالإشتراك مع شركة إنتاج تركية، مقابل تعاون فني جديد له سيقوم بموجبه ببطولة مسلسل درامي جديد اختارته الشركة له ووافق هو على نصه.

ووصفت الصحافة التركية أجر خالد أرغنش بالقياسي غير المسبوق في تركيا، حيث يعد أول ممثل تركي يتقاضى هذا الأجر بعد زميلته مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، التي وقعت قبله مع الشركة نفسها على بطولة مسلسل سيشاركها بطولته مراد يلدريم الذي تقاضى أجراً أقل من خالد أرغنش الذي لم يعرف بعد من الممثلة المرشحة لمشاركته بطولة مسلسله الجديد المقبل.

وكان خالد آرغنش هو ثاني ممثل تركي بعد نجاتي شاشماز يقدم أطول عمل درامي لمدة أربع سنوات في مسلسله التاريخي "حريم السلطان" الذي حقق نجاحاً أسطورياً بمواسمه الأربعة وما زال يعرض في دول العالم بنجاح منقطع النظير، وسبقه إلى ذلك نجاتي شاشماز بمسلسله الذي ما زال يعرض بنجاح منذ 11 عاماً حتى إشعار آخر.

وبهذا رفع العرب أجور نجوم تركيا الذين صاروا أكبر منافسين للنجوم العرب نجاحاً وشعبية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي