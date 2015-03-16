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تقرير طبى يقدم نصائح غذائية لمرضى التهاب المفاصل "الروماتويد"

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تقرير طبى يقدم نصائح غذائية لمرضى التهاب المفاصل "الروماتويد" تقرير طبى يقدم نصائح غذائية لمرضى التهاب المفاصل "الروماتويد"
نقدم مجموعة من النصائح الغذائية الهامة للحد من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى أو للسيطرة على أعراض المرض حال الإصابة به، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الصحى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

نصائح غذائية هامة لالتهاب المفاصل الروماتويدى


>1.تناول الأطعمة الغنية بمادة "Quercetin "، وهى من المركبات الفلافونويدية المضادة للأكسدة، وكشفت بعض الدراسات أنها تقاوم الالتهابات وتحد من فرص الإصابة بها، وتشمل قائمة الأطعمة الغنية بهذه المادة:التفاح والبصل والبروكلى والعنب الأحمر والشاى والكريز والفواكه الحمضية مثل اليوسفى.

2.تأكد من حصولك على القدر الكافى من فيتامين "د": نظراً لأن الجسم يستخدمه لتعزيز صحة الغضاريف ويقيها من تآكلها، وهو يوجد فى أطعمة محدودة: منها صفار البيض والكبدة والسمك ومنتجات الألبان.

3.ارتفاع مستويات فيتامين "ج" و"هـ" يحد من التهابات المفاصل، وخاصة ً فيتامين "هـ"، والذى يحد من الألم وتصلب المفاصل ويزيد من قوتها، ومن أبرز الأطعمة الغنية بهما: الجرجير والمسكرات والفواكه والخضروات بصفة عامة.

4.تناول الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك وفيتامين "ب6"، نظراً لأنهم يساهمون فى تكوين الأنزيمات التى تحارب الالتهابات، ويساهم النحاس خصيصاً فى تكوين الأنسجة الضامة والأربطة والأوتار.

الأوميجا-3 والسيلينيوم يحاربان التهابات المفاصل


>5.تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 للحد من فرص الإصابة بالتهابات المفاصل وهى تشمل: السالمون والسردين وبذور الكتان وعين الجمل وفول الصويا.

6.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" وعنصر السيلينيوم:نظراً لتمتعهما بخواص رائعة مضادة للأكسدة، ومن أبرزها:الاطعمة برتقالية اللون مثل الجزر والبطاطا، والمكسرات البرازيلية.

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