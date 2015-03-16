أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 أسباب لرائحة الفم الكريهة

Google+ Print
5 أسباب لرائحة الفم الكريهة 5 أسباب لرائحة الفم الكريهة
عادة ما يعانى بعض الأشخاص من وجود رائحة غير مستحبة بالفم، نتيجة أسباب وعوامل عديدة.

رائحة الفم الكريهة


>يقول الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن رائحة الفم الكريهة أحد العوامل التى تسبب بعض المشاكل الصحية والنفسية الاجتماعية للكثيرين سواء رجال أو نساء نظرا لتأثيرها على علاقتهم بالمحيطين بهم على مستوى العمل والأصدقاء والزواج.

أسباب وجود رائحة كريهة بالفم


>وأشار د. عماد إلى أنه، غالبا تكون رائحة الفم غير محببة نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها:
>1) وجود ترسبات جيرية على سطح مينا الأسنان.
>2) وجود جيوب باللثة والتى تساهم فى تجمع بقايا الطعام وبالتالى تسبب وجود رائحة غير مستحبة.
>3) تسوس الأسنان نظر لما يحويه الفم من بكتيريا.
>4) وجود بعض بقايا الطعام بالفم يساهم فى وجود رائحة غير مستحبة نتيجة عدم غسل الأسنان بصورة منتظمة.
>5) وجود بعض المشاكل بالمعدة أحد العوامل التى تؤدى لوجود رائحة كريهة بالفم.

لذلك ينصح بضرورة الذهاب إلى طبيب الأسنان فى حالة وجود تلك الرائحة بالفم، لاكتشاف السبب وعلاجها.

موضوعات متعلقة :


>35%من سكان العالم لا يعلمون أنهم يعانون من تسوس الأسنان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365