5 أسباب لرائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة

أسباب وجود رائحة كريهة بالفم

عادة ما يعانى بعض الأشخاص من وجود رائحة غير مستحبة بالفم، نتيجة أسباب وعوامل عديدة.>يقول الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن رائحة الفم الكريهة أحد العوامل التى تسبب بعض المشاكل الصحية والنفسية الاجتماعية للكثيرين سواء رجال أو نساء نظرا لتأثيرها على علاقتهم بالمحيطين بهم على مستوى العمل والأصدقاء والزواج.>وأشار د. عماد إلى أنه، غالبا تكون رائحة الفم غير محببة نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها:>1) وجود ترسبات جيرية على سطح مينا الأسنان.>2) وجود جيوب باللثة والتى تساهم فى تجمع بقايا الطعام وبالتالى تسبب وجود رائحة غير مستحبة.>3) تسوس الأسنان نظر لما يحويه الفم من بكتيريا.>4) وجود بعض بقايا الطعام بالفم يساهم فى وجود رائحة غير مستحبة نتيجة عدم غسل الأسنان بصورة منتظمة.>5) وجود بعض المشاكل بالمعدة أحد العوامل التى تؤدى لوجود رائحة كريهة بالفم.

لذلك ينصح بضرورة الذهاب إلى طبيب الأسنان فى حالة وجود تلك الرائحة بالفم، لاكتشاف السبب وعلاجها.

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