محافظ الإسكندرية يتفقد مدرسة العروة الوثقى ويستمع لأفكار الطلاب
وخلال الزيارة اقترح المحافظ عرض جميع اللوحات الإعلانية وأنشطة المدرسة على شاشة عرض Lcd لجذب الطلاب لقراءة الإرشادات والمواد المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال استاد الإسكندرية فى عمل الأنشطة التى تقوم بها المدرسة، كما تفقد المحافظ أحد الفصول بالمدرسة واستمع إلى شرح أحد دروس التاريخ.
وأشار المحافظ إلى أنه جار دراسة توفير متطوعين للمساهمة فى تعليم الطلاب العديد من الأنشطة المختلفة وكذلك توفير 7 أجهزة كمبيوتر و2 شاشة عرض Lcd وعمل صيانة للبدروم الخاص بالمدرسة، وكذلك عمل دهانات للفصول بالمدرسة.
>المحافظ يتفقد غرف الأنشطة بالمدرسة
>المسيرى يستمع إلى شرح حصة تاريخ ويشدد على دراسة أسباب تقدم الدول
>المحافظ يستعرض الكتب المدرسية
>تفقد معرض منتجات المدرسة
>تفقد المحافظ لدورات المياه
>استعراض أنشطة الكشافة داخل المدرسة
>المحافظ يلتقط صورًا تذكارية مع الطلاب