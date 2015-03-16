محافظ الإسكندرية يتفقد مدرسة العروة الوثقى ويستمع لأفكار الطلاب

قام هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة تفقدية لمدرسة العروة الوثقى الإعدادية الرسمية لغات بنين بحضور آمال عبد الظاهر، مدير عام إدارة وسط التعليمية، وطارق إسماعيل غنيم، مدير المدرسة، وذلك لتفقد ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة والتعرف على الاحتياجات بها، حيث تم تفقد جميع أقسام المدرسة من فصول ومعامل وحمامات وغيرها، كما استمع المحافظ من بعض الطلبة إلى أهم الأفكار التى تساهم فى مجال النظافة وتدوير المخلفات.

وخلال الزيارة اقترح المحافظ عرض جميع اللوحات الإعلانية وأنشطة المدرسة على شاشة عرض Lcd لجذب الطلاب لقراءة الإرشادات والمواد المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال استاد الإسكندرية فى عمل الأنشطة التى تقوم بها المدرسة، كما تفقد المحافظ أحد الفصول بالمدرسة واستمع إلى شرح أحد دروس التاريخ.

وأشار المحافظ إلى أنه جار دراسة توفير متطوعين للمساهمة فى تعليم الطلاب العديد من الأنشطة المختلفة وكذلك توفير 7 أجهزة كمبيوتر و2 شاشة عرض Lcd وعمل صيانة للبدروم الخاص بالمدرسة، وكذلك عمل دهانات للفصول بالمدرسة.



>المحافظ يتفقد غرف الأنشطة بالمدرسة



>المسيرى يستمع إلى شرح حصة تاريخ ويشدد على دراسة أسباب تقدم الدول



>المحافظ يستعرض الكتب المدرسية



>تفقد معرض منتجات المدرسة



>تفقد المحافظ لدورات المياه



>استعراض أنشطة الكشافة داخل المدرسة



>المحافظ يلتقط صورًا تذكارية مع الطلاب